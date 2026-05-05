Духовой оркестр МЧС выступит в Летнем саду 9 Мая

Фото: https://t.me/rusmuseum

Духовой оркестр МЧС выступит в Летнем саду в День Победы. Оркестр даст концерт, посвященный 81-летию Победы, на главной аллее Летнего сада. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея. С 13:00 до 14:00 музыканты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу исполнят известные произведения, среди которых «День Победы», «Гусарский марш» и «Прощание славянки».

- Звучание этих композиций объединяет поколения, укрепляя связь времен и воспитывая уважение к героическому прошлому страны, - рассказали в пресс-службе музея.

В пресс-службе также отметили, что концерт оркестра МЧС стал ежегодной традицией, и каждый раз привлекает сотни зрителей.

