Петербуржец лишился машины за пьяную поездку за цветами 8 марта

Автомобиль петербуржца арестовали, а его самого ждет уголовное наказание за пьяное вождение – он забыл про цветы для любимой на 8 Марта, поэтому сел за руль нетрезвым. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Утром 8 марта сотрудники ГИБДД остановили на улице Авангардной автомобиль Ford Fusion. За рулем сидел 45-летний мужчина, который явно был пьян, а медицинское освидетельствование это окончательно подтвердило. При этом он уже был лишен прав за аналогичное нарушение.

- Почему мужчина сел за руль, зная, что не имеет права? Он выпил пива утром, а потом решил съехать за цветами. Похоже, подарок для женщины он посчитал важнее безопасности других людей, - уточняется в сообщении.

В ходе следствия на автомобиль наложили арест. Теперь дело передано в Красносельский районный суд. Мужчине грозит уголовное наказание.