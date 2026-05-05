Цены на шоколад в России могут упасть к лету 2026 года

Цены на шоколад в России могут снизиться не раньше лета или осени 2026 года. Об этом заявил глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. По словам эксперта, поговорившего с URA.RU, в 2025 году цены на сладость взлетели вверх из-за плохой ситуации с какао-бобами. Весной 2026 года цена за тонну сырья рухнула более чем на 70 процентов и опустилась ниже 4 тысяч долларов. Но как это сказывается на конечном потребителе?

- В магазинах мы почти не замечаем разницы, - цитируют Анатолия Тихонова в информагентстве. – Разница видна только оптовикам: с начала 2026 года оптовая стоимость снизилась. Но корректировка минимальная. Покупатели в магазинах смогут заметить снижение цены в лучшем случае летом-осенью и только в том случае, если ритейл не предпочтет удержать марку.

Эксперт добавил, что россияне не сильно горюют по шоколаду и переключаются на более дешевые сладости: от мармелада и зефира до вафель и пряников. Их продажи, наоборот, растут.