Пятеро мужчин осудят за похищение, разбой и оборот оружия в Петербурге

В Петербурге будут судить группу мужчин, устроивших разбой.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении пяти мужчин, обвиняемых в ряде тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Теперь мужчин будут осудить за похищение человека, разбой, вымогательство и незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

- В сентябре 2025 года группа мужчин похитила у петербуржца 2,4 миллиона рублей и автомобиль стоимостью более 1,8 миллиона рублей, угрожая насилием. Затем потерпевшего насильно перевезли во Всеволожский район Ленобласти, где похитили документы на автомобиль, после чего отпустили, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия проведены необходимые мероприятия, на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело передано в суд.

