НовостиОбщество5 мая 2026 17:16

Стало известно, какие продукты не стоит есть с шашлыком на майские праздники

Диетолог Мизинова: Шашлык лучше не заедать лавашом и салатами с майонезом
Маргарита СУРИНА
Петербуржцы отметили первомайские праздники.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первомайские уже позади, но сами праздники еще не закончились. Петербуржцам рассказали, какие продукты не стоит есть с шашлыком на майские праздники. Врач-диетолог Наталья Мизинова рекомендует избегать сочетания шашлыка с лавашом и салатами, заправленными майонезом. По ее словам, такие продукты усиливают нагрузку на пищеварительную систему.

Особенно диетолог обращает внимание на опасность сладких газированных напитков в сочетании с шашлыком.

- Лучше исключить алкоголь, так как он вызывает воспалительные процессы в организме, а в сочетании с тяжелой пищей этот эффект усиливается, - рассказала Мизинова в своем интервью NEWS.ru.

Вместо этого врач советует следить за балансом и выбирать более легкие дополнения к шашлыку для сохранения здоровья пищеварительной системы во время отдыха на природе.