Крупную партию арахиса развернули в Большом морском порту Петербурга.

50 тонн арахиса из Бразилии не пустили в Петербург из-за мучного хрущака. Партию орехов остановили в Большом морском порту после проверки контроля качества и безопасности зерновой продукции. Как сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, партия арахиса не соответствовала требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

- Лабораторные исследования, проведенные в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердили наличие заражения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты выявили присутствие малого мучного хрущака (Tribolium confusum) в арахисе. Этот вредитель может нанести значительный ущерб зерновым запасам, поэтому ввоз всей партии арахиса на территорию России был запрещен.

