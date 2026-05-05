Ирину Кириллову назначили главой Комитета общего и профессионального образования Ленобласти

В Ленобласти назначили новую главу образования. Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Ирины Кирилловой на должность председателя комитета общего и профессионального образования региона. Об этом сообщили пресс-службе правительства 47-го региона.

Ранее этот пост занимала Вероника Реброва, которая ушла в отставку 27 января. Временно исполняющим обязанности председателя после её отставки был назначен Антон Горшков, однако информация о его назначении на сайте ведомства пока не опубликована.

- Ирина Михайловна Кириллова имеет педагогическое и юридическое образование. Она начинала свою карьеру с преподавания истории, обществознания и экономики в Шумиловской школе, затем руководила Красноармейской основной общеобразовательной школой и Раздольевской средней школой, а также работала в Сосновском центре образования, - уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В последние несколько лет Ирина Кириллова занимала должность заместителя главы Приозерского района по социальным вопросам.