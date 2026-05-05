Четыре автобуса изменят маршруты из-за подготовки ко Дню Победы в Петербурге

С 6 мая в Петербурге временно изменятся маршруты автобусов №11, 56, 114 и 141 в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. Изменения коснутся расписания движения указанных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

- Новые схемы движения будут действовать с 10:00 до 11:00, - уточнили в пресс-службе перевозок.

Изменения в маршруте автобуса №11: будет следовать от остановки «Троицкое поле» по текущей трассе до проспекта Славы, Гамбургской площади, Софийской улицы и площади, затем по улице Белы Куна, Бухарестской улице и обратно на текущую трассу.

Изменения в маршруте автобуса №56: начнёт движение от автостанции «Малая Балканская улица», пройдёт по текущей трассе до Бухарестской улицы, далее по Бухарестской улице, улице Белы Куна, Софийской площади, Софийской улице, Гамбургской площади и проспекту Славы, с возвращением на текущую трассу.

Автобусы №114 будут отправляться от остановок «Счастливая улица» и «Московское шоссе», следуя до проспекта Славы.