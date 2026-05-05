Проезд для ветеранов и блокадников Ленинграда сделают бесплатным с 7 по 9 мая

Ветераны Петербурга получат дополнительные льготы к 81-й годовщине Великой Победы. Среди новых льгот - бесплатный проезд на транспорте и авиаперелеты. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. До 12 мая ветераны смогут оформить бесплатный билет на самолет по России и в некоторые страны СНГ для себя и одного сопровождающего. В аэропорту «Пулково» для них будут открыты бизнес-залы.

- Кроме этого, 7, 8 и 9 мая ветераны и другие категории льготников смогут бесплатно пользоваться наземным транспортом и метро в Петербурге. Это право распространяется на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, а также на обладателей медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда», - рассказал губернатор Александр Беглов.

Напомним, ранее стало известно, что станцию метро «Площадь Восстания» закроют на время прохода «Бессмертного полка».