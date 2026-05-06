НовостиПроисшествия6 мая 2026 7:46

Неизвестные отобрали телефон у студента и оформили на него два кредита в Петербурге

После инцидента в Московском районе полицейские возбудили уголовное дело о грабеже
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Общий размер ущерба составил 30 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

18-летний студент из Петербурга пожаловался в полицию на неизвестных. Он заявил, что стал жертвой нападения у дома 45 на проспекте Космонавтов, где его лишили гаджета и пригрозили расправой. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Выяснилось, что вечером 4 мая злоумышленники под угрозой применения физической силы отобрали у потерпевшего мобильный телефон. Затем через банковское приложение оформили на его имя два кредита по 15 тысяч рублей, а после сняли через банкомат 15 тысяч рублей и еще столько же перевели на неустановленный счет, - рассказали в ведомстве.

В результате общий размер ущерба составил 30 тысячи рублей. Полиция начала разыскивать подозреваемых и возбудила уголовное дело о грабеже.

