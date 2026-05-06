Движение осложняют дорожные работы и перекрытия из-за праздничного шествия. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Пока большинство дорог Петербурга освободились после утреннего часа пик, на юго-востоке города заторы только нарастают, следует из данных «Яндекс.Пробок». Движение там осложняют дорожные работы и перекрытия из-за праздничного шествия.

- Плотная пробка скопилась на Мурманском шоссе, Народной и Ивановской улицах и проспекте Славы в сторону центра. Также машины стоят на подъездах к ним - на Октябрьской набережной, Дальневосточном проспекте и Софийской улице, - свидетельствуют карты.

В целом по городу пробки оцениваются в 4 балла. Фото: «Яндекс.Пробки»

Кроме того, почти 10-километровый затор собрался на внутреннем кольце КАД - от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Там движение затрудняют дорожные работы.

С 10 до 11 утра были перекрыты участок проспекта Славы от Софийской до Бухарестской улицы, а также Пражская улица. Там проходит традиционное Георгиевское шествие, приуроченное ко дню памяти великомученика Георгия Победоносца. В целом по городу пробки оцениваются в 4 балла, что обычно для среды.