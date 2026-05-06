Сумасшедшая женщина набросилась на маму с малышом в Новокузнецке

Жительница Новокузнецка стала жертвой случайно прохожей. Во время прогулки с ребенком на молодую маму набросилась неадекватная старушка. Как сообщает издание VSE42.ru инцидент активно обсуждают в соцсетях. Горожане считают, что в ситуацию должны вмешаться медики.

Все произошло на улице Тореза в Новокузнецке. Молодая мама шла с коляской, когда к ней подбежала пожилая женщина, которая стала кричать, что нужно убить ее ребенка. Девушка не растерялась и стала снимать происходящее на камеру телефона.

- Не пугай моего ребенка! – потребовала девушка.

На происходящее отреагировали прохожие, которые заступились за маму с ребенком. Через несколько минут неадекватная женщина отстала. В соцсетях обсуждают, что ее нужно показаться докторам. Другие предположили, что так на душевно больную горожанку подействовала весна.