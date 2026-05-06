Дачникам из Петербурга напомнили, когда можно начинать сажать картошку

Самый лучший сорт, по словам садовода, «Синеглазка».

Весеннее тепло - повод не только для приятных прогулок по набережным, но и для частых поездок на дачу, особенно, если хочется посадить картошку. Член Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова рассказала NEWS.RU, что лучше всего это делать с 10 мая, когда почва начнет потихоньку прогреваться.

- Есть простой народный способ, показывающий, что пришла пора сажать картошку. Нужно посмотреть, появились ли на березе маленькие листочки. Если их еще нет, посадки делать рано, - привело издание слова Вороновой.

А пока стоит обратить внимание на сорт «Синеглазка». По мнению садовода, он - самый вкусный. Купить клубни можно на любом садовом рынке. Если их посадить сейчас, то первый урожай можно будет собрать уже в конце июля, добавила Воронова.

