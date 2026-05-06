Финны массово увольняют таможенников на границе с Россией

Более 100 финских таможенников попали под сокращение на границе с Россией. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Финская таможня уволила более 100 своих сотрудников, работавших на границе с Россией. Как пишет URA.RU со ссылкой на портал Helsingin Sanomat. По информации издания, изначально в Суоми планировали к маю 2026 года сократить 140 рабочих с восточной границы, но в итоге чуть смягчили «аппетит». Напомним, соседи России закрыли пункты перехода в 2023 году.

- Закончились переговоры насчет сокращения более ста единиц персонала на границе с Россией. В конечном счете их уволили. Причина этого – закрытие пунктов перехода через границу Финляндии и России, - пишет информационное агентство.

Ранее премьер-министр Суоми Петтери Орпо выступил с заявлением о недопустимости нарушения воздушного пространства страны украинскими дронами. Предположительно, ВСУ использует страны Прибалтики и финнов для того, чтобы направить свои беспилотники в Ленобласть, Карелию и Мурманск.