Сад Мариинского дворца откроют 6 июня

Вход в Сад Мариинского дворца свободный.

Сад Мариинского дворца в Петербурге откроют 6 июня, то есть в день рождения Александра Пушкина. Он будет работать по субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

- В программе - мастер-класс для детей с фондом «Мы рисуем!» и художницей Валерией Лошак, чтение Пушкина вслух, разговор о сохранении нашего архитектурного наследия, а под вечер - джазовый концерт, - написал Бельский.

Ожидается, что в саду Мариинского дворца будут проводить много активностей для детей, познавательных лекций, экскурсий, музыкальных и литературных встреч. Узнать актуальную информацию о планируемых событиях можно в официальной группе «Хранители Мариинского дворца».

