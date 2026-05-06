Тело рыбака достали из озера в Новом Девяткино

Рыбак утонул в озере в Новом Девяткино. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Мужчина утонул в озере в Новом Девяткино на границе с Петербургом. Информацией о происшествии поделились спасатели, которые вытаскивали тело утопленника с помощью резиновой лодки. Как пишет Moika78.ru, трагедия произошла еще днем во вторник, 5 мая. Предварительно, мужчина рыбачил, но в какой-то момент упал в воду и не смог удержаться на плаву. Его личность сейчас устанавливают.

- Тело рыбака 5 мая достали из воды силами поисково-спасательного отряда из Тосно, - сообщает издание. – Точные обстоятельства гибели неизвестны. С приходом весны спасатели не только работают на водоемах, но и часто ищут заблудившихся в лесу.

В частности, вечером 3 мая из лесной чащи Приозерского района Ленобласти вывели женщину, которая заплутала во время прогулки возле Большого Боровского озера. А ночью 30 апреля под Киришами спасли мальчика. Ребенок заблудился и остался пережидать непогоду в поваленных ветках возле ручья. К счастью, его заметили поисковики.