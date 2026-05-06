Губерниев назвал любимые советские фильмы о Великой Отечественной войне

Телеведущий, спортивный комментатор и легендарный футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев перед 9 Мая назвал свои любимые советские фильмы про великую Отечественную войну. В разговоре с Общественной Службой Новостей он похвалил картину «Офицеры», которую снял режиссер Владимир Роговой. Кроме того, Губерниев отметил, что его сердцу близок и фильм Владимира Мотыля «Женя, Женечка и „катюша“».

- Это великолепная трагикомедия с невероятным сценарием, к которому приложил руку поэт Булат Окуджава. Такую историю любви не каждый осмелился бы показать вождю Брежневу, но судьба у картины все же тяжелая, - цитируют комментатора в издании.

Также Губерниев рассказал, что любит такие фильмы о войне как «Иди и смотри» Элема Климова, «Чистое небо» за авторством Григория Чухрая, а также «Проверку на дорогах» Германа-старшего.