Пассажиры из Петербурга смогут увидеть Телецкое озеро.

Дополнительные авиарейсы из Петербурга в Горно-Алтайск запустят с 31 июля. Самолеты будут летать один раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

- Из Пулково - по воскресеньям в 22:35, обратно - по пятницам в 17:25, - уточнили в аэропорту.

Такая возможность позволит пассажирам из Петербурга увидеть Чуйский тракт, Телецкое озеро и плато Укок. А путешественники из Алтая смогут с легкостью проводить культурные выходные на берегах Невы.

Напомним, на днях стало известно, что дополнительные регулярные авиарейсы также запустят из Петербурга в Ереван. Летать в столицу Армении можно будет с 3 июня. Время в пути составит 4 часа 10 минут.

