Мужчину заподозрили в избиении до смерти знакомого в подъезде дома в Сланцах

25-летнего мужчину из Сланцев заподозрили в жуткой расправе над 36-летним знакомым. После событий 5 мая в его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

- По данным следствия, тело местного жителя обнаружили в подъезде дома на улице Жуковского. На нем зафиксировали следы насильственной смерти, - уточнили в ведомстве.

После этого подозреваемого задержали и отправили на допрос. Не исключено, что в скором времени его отправят в СИЗО, поскольку соответствующее ходатайство уже направили в суд.

Если мужчине предъявят обвинение, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы. В обстоятельствах происшествия, которое привело к трагическим последствиям, разберутся следователи.