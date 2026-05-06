Театры Петербурга посоветовали заранее распечатывать билеты из-за сбоев связи

Сразу несколько театров Петербурга попросили зрителей заранее готовить билеты перед спектаклями. Также гостей просят брать с собой наличные деньги.

- В связи с перебоями в работе мобильного интернета просим заранее распечатывать электронные билеты. Это поможет без задержек попасть на спектакль и избежать неудобств при входе, - сообщили в пресс-службе Мариинского театра. Скриншоты, как отметили в театре, не всегда успешно считываются сканером.

Следом такое же предупреждение разослал и Большой драматический театр имени Товстоногова. Театр имени Комиссаржевской тоже советует зрителям подготовиться заранее: распечатать билеты или сделать скриншоты до прихода в здание.

В комитете по информатизации и связи Петербурга пояснили, что временное ухудшение связи возможно с 6 по 9 мая. Это связано с подготовкой и проведением массовых праздничных мероприятий. Во время сбоев горожане могут пользоваться городской сетью Wi-Fi.