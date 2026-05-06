Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2026 12:45

Рецидивиста отправили в колонию за кражу гаджета в бане в Петербурге

Жителя Северной столицы привлекли к уголовной ответственности
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Сумма причиненного материального ущерба составила 7 тысяч рублей.

Сумма причиненного материального ущерба составила 7 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Суд Петербурга вынес приговор ранее неоднократно судимому мужчине, признанному виновным в краже. Его отправили в колонию строгого режима после того, как он похитил гаджет. О подробностях разбирательства сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

- Все произошло вечером 15 ноября 2025 года, когда фигурант проводил время в банном комплексе на Индустриальном проспекте. Там он заметил чужой мобильный телефон, лежащий на диване возле ресепшена. В итоге осужденный взял его и немедленно поспешил на выход, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что гаджет принадлежал администратору заведения. Сумма материального ущерба составила семь тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. При вынесении решения, он опирался на наличие рецидива.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про агрессивного мужчину из Петербурга, который залил перцовым баллончиком соседа, попросившего его не мусорить.