Рецидивиста отправили в колонию за кражу гаджета в бане в Петербурге

Суд Петербурга вынес приговор ранее неоднократно судимому мужчине, признанному виновным в краже. Его отправили в колонию строгого режима после того, как он похитил гаджет. О подробностях разбирательства сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

- Все произошло вечером 15 ноября 2025 года, когда фигурант проводил время в банном комплексе на Индустриальном проспекте. Там он заметил чужой мобильный телефон, лежащий на диване возле ресепшена. В итоге осужденный взял его и немедленно поспешил на выход, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что гаджет принадлежал администратору заведения. Сумма материального ущерба составила семь тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. При вынесении решения, он опирался на наличие рецидива.

