Некоторые виды растений очень редкие. Фото: ГМЗ «Царское Село»

Музей-заповедник «Царское Село» открыл цветочный сезон. Весной подготовили около 200 тысяч штук рассады, которой украсят сады и парки в Пушкине этим летом, сообщили в пресс-службе музея.

Садовники музея продолжают изучать старинные растения, которые были популярны в Царском Селе в разные эпохи. Главный хранитель парков Ольга Филиппова рассказала, что исторически сады стремились повторять образ райского сада.

- Они должны были радовать все пять человеческих чувств: взгляд, осязание, вкус, слух и обоняние. Сейчас музей решил повторить этот прием: в амфитеатре Екатерининского парка посадили душистый тимьян, - поясняет Филиппова.

Участок защищен от ветра террасами и липовыми деревьями. Там будет благоухать смесь цветов и трав, погружая гостей в атмосферу старого парка времен императрицы Елизаветы Петровны. Ароматы тимьяна смешаются с более яркими нотами других цветов, создавая неповторимую парфюмерную композицию.

Коллекция царскосельских роз пополнится новыми английскими сортами. Среди них - редкие исторические виды, некоторые из которых можно увидеть только в этом музее. Их посадят в розарии у павильона «Грот». А в Екатерининском парке появятся старинные сорта французской сирени.