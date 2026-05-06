Бастрыкину доложат о расследовании дела о поджоге любовницы беременной петербурженкой

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении женщины, которая подожгла любовницу мужа в машине из ревности. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел в поселке Парголово в августе 2025 года. Сама женщина отделалась просто – суд постановил, что поджог был совершен беременной дамой в состоянии аффекта. А вот бывшая любовница оказалась в больничной койке.

- Пострадавшая продолжает лечение. Ранее в телевизионной передаче на федеральном канале женщина и ее близкие потребовали проведения повторной экспертизы, - рассказали в пресс-службе ведомства. Следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уже направили уголовное дело в суд.

Ранее пострадавшая от ревности женщина пожаловалась на угрозы ее семье.