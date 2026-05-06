28 двойняшек и одна тройня родились в Ленобласти с начала года

28 двойняшек и одну тройню зарегистрировали в Ленинградской области с января по май 2026 года. Девочек родилось чуть больше, чем мальчиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ЗАГС.

- Родители часто дают малышкам созвучные имена. Среди популярных пар - Диана и Анна, Мирослава и Ярослава, Кира и Мира, Милана и Богдана, - добавили в сообщении.

Для семей, где родились двое, трое или больше детей одновременно, в регионе действует акция «Ленинградская область с заботой». Им вручают дополнительные подарки. В набор входят мягкий костюм, шапочка, пинетки, ажурный плед и открытка с пожеланиями от губернатора Александра Дрозденко.

