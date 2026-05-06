Более трех километров дорог обновят на Васильевском острове в 2026 году

В Петербурге продолжается реконструкция Большого проспекта и 8-9-х линий в Василеостровском районе. Общая протяженность ремонтируемых участков превышает 3 километра. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. На Большом проспекте Васильевского острова работы ведутся на участке от 1-й до 23-й линии.

- Подрядчики заменили бортовые камни, завершили фрезерование старого дорожного полотна и приступили к укладке двухслойного асфальтобетона. Будет обновлено более 80 тысяч квадратных метров покрытия на проезжей части и тротуарах. Также планируется нанесение новой разметки термопластиком и восстановление нарушенного благоустройства, - рассказали в пресс-службе комитета.

Параллельно ведутся работы на 8-9-х линиях от набережной Лейтенанта Шмидта до набережной реки Смоленки. Здесь специалисты заменили бортовые камни, отремонтировали люки колодцев, провели фрезерование и уложили два слоя асфальтобетона от набережной реки Смоленки до Среднего проспекта Васильевского острова. Планируется обновить около 40 тысяч квадратных метров покрытия.

Ремонт этих магистралей обеспечит удобный доступ к вузам, школам, детским садам, медицинским учреждениям, а также станциям метро «Горный институт» и «Василеостровская».