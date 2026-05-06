СК опроверг слухи о личности найденных под Петербургом расчлененных останков

Останки связывали с мужчиной, пропавшим в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Останки расчлененного тела, которые нашли в мешках в поселке имени Свердлова, никак не связаны с мужчиной, который пропал без вести еще в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

1 мая во Всеволожском районе нашли фрагменты человеческого тела. Пять больших черных пакетов были спрятаны в канаве недалеко от карьера Мяглово. Случайные прохожие, наткнувшиеся на страшную находку, тут же вызвали полицию.

В ряде СМИ появились слухи, что останки принадлежат мужчине, пропавшему без вести еще в 2023 году. Однако информация не подтвердилась.

- Указанный мужчина пропал в 2023 году, но эксперты утверждают, что этому трупу не более одного года, - ранее сообщал источник «КП-Петербург».

В ведомстве напомнили: достоверные сведения могут исходить только от следственных органов. Сейчас по делу проводят необходимые экспертизы. Личность погибшего пока не установлена. Также следователи выясняют круг лиц, причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.