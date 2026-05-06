НовостиОбщество6 мая 2026 16:34

Диетолог рассказала, как на рынке или в магазине определить полезные и натуральные продукты

Диетолог Королева: Если продавец на рынке идет на диалог, то ему можно доверять
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Диетолог Маргарита Королева рассказала о выборе полезных продуктов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Цены на овощи и фрукты в Петербурге да и в других городах России хоть чуть-чуть, но снижаются после зимы, но актуальным остается вопрос, как выбрать самые полезные и натуральные продукты. По словам врача-диетолога и доктора медицинских наук Маргариты Королевой, которая дала интервью Общественной Службе Новостей, проще всего покупать уже знакомые продукты, в которых вы уверены. Во многих случаях можно проверить, безопасен ли товар, благодаря внешнему виду: нет ли вмятин, темных пятен, странного запаха. На рынке в идеале попросить продавца попробовать кусочек.

- При выборе мяса надо обращать внимание на цвет, упругость и не обветрены ли края. Можно спросить, где выращивали животных и чем кормили. В случае овощей в идеале уточнить у продавца, откуда их привезли, чтобы определить, росли ли они под лучами солнца. Также вы вправе требовать сопроводительные документы на продукт, а при отказе – жалуйтесь в Роспотребнадзор. Если же продавец идет на диалог, то он вызывает доверие, - цитируют эксперта в издании.

Что касается полуфабрикатов, то с ними нужно аккуратнее, предупреждает врач. В частности, важно смотреть состав, нет ли там опасной химии.