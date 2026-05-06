Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 16:46

Людей эвакуировали из ТЦ «Южный полюс» во Фрунзенском районе из-за пожаравидео

В Петербурге заметили задымление в ТЦ у станции метро "Проспект Славы"
Маргарита СУРИНА
На месте работают экстренные службы.

На месте работают экстренные службы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В торговом центре «Южный полюс» во Фрунзенском районе произошло возгорание. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В здании на Пражской улице у станции метро «Проспект Славы» заметили задымление. На место пожара оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к тушению возгорания. Также специалисты эвакуировали посетителей и работников торгового центра.

- Горит «Южный полюс», всех эвакуировали, - рассказали в телеграм-канале «Мегаполис».

Видео: https://t.me/Megapolisonline

В Петербурге заметили задымление в ТЦ у станции метро "Проспект Славы"

На месте происшествия уже также работает полиция и скорая помощь. Информация о пострадавших пока не поступала. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Обновление от 20:04: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России из ТЦ эвакуировали 250 человек. Возгорание удалось потушить за полчаса. О пострадавших информации не поступало.

Напомним, ранее женщину с тремя детьми эвакуировали из-за пожара в квартире на Чебышевской улице. Огонь вспыхнул в квартире в Петроградском районе. В трехкомнатной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки.