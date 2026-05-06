Когда счет идет на минуты: В Вологодской области появится новая вертолетная площадка для экстренной помощи

В Вологодской области появится новая вертолетная площадка для приема бортов санавиации. На сегодняшний день пациентов с удаленных территорий приходится доставлять в Вологодский аэропорт, транспортировка в медучреждения занимает немало времени, а для оказания экстренной помощи это критически важный показатель - в 70 процентах случаев помощь требуется людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Новая площадка будет находиться под Вологдой, в деревне Абрамцево. Она позволит существенно сократить путь и быстрее транспортировать пациентов, пишет Федерал Пресс.

- Это давно назревшее решение, - объяснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. – Расположение площадки позволит авиации подлетать с нескольких сторон. Оттуда пациентов максимально оперативно будут транспортировать в областные клинические больницы.

Добавим, что открытие площадки в Абрамцево планируется уже в мае.