НовостиОбщество6 мая 2026 17:36

Цены на лекарства в аптеках Петербурга выросли на 17,5 процента

Средняя цена упаковки составила около 600 рублей
Маргарита СУРИНА
Стоимость лекарств выросла на более чем 17 процентов за первые три месяца 2026 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге средняя цена на упаковку лекарств увеличилась на 17,5 процента в первом квартале 2026 года. По данным аналитиков DSM Group, среднерыночная стоимость упаковки составила 564,7 рубля. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на «Ведомости».

Отечественные лекарственные препараты подорожали на 24,7 процента, их средняя цена теперь составляет 433,8 рубля за упаковку. Импортные лекарства выросли в цене на 9,2 процента и стоят в среднем 764,3 рубля за упаковку. При этом объем продаж в штуках снизился на 5,2 процента и составил 45,5 миллионов упаковок.

- Эксперты связывают повышение цен с инфляцией, переходом пациентов на более дорогие и эффективные медикаменты, а также с увеличением затрат на производство отечественных препаратов, - рассказало агентство.

Доля лекарств стоимостью менее 100 рублей за упаковку сократилась с 4 процентов до 1,6 процента.