В сквере Петра Великого в Сестрорецке построят площадки для гольфа за 47 млн рублей

В Сестрорецке благоустроят сквер к осени.

В Сестрорецке планируется обустройство сквера Петра Великого. На создание пляжных зон, площадок для гольфа и других объектов планируется потратить 47 миллионов рублей. Об этом стало известно на сайте госзакупок. Работы будут проводиться в сквере, расположенном на площади Свободы, дом 1 (юго-восточная часть).

- Завершение всех работ планируется к 1 сентября, - сказано в карточке госзакупки.

Заявления от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 мая, а итоги конкурса будут подведены 1 июня. Заказчиком выступает администрация Курортного района Санкт-Петербурга.

Подрядчик должен будет создать объекты для отдыха, такие как площадки для гольфа, пляжные сооружения и парковые зоны.

