Петербург подарил партию борцовок юным самбистам из Уфы

Компания из Петербурга сшила партию борцовок для молодых самбистов. Фото: gov.spb.ru

Предприятие из Петербурга передало партию профессиональных борцовок юным самбистам из Уфы, которые представляют спортивно-общественную организацию «Отечество Приволжье». Это стало возможным при поддержке губернатора Александра Беглова. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сборная Приволжского федерального округа выиграла суперкубок на XXIV Международном командном юношеском турнире по самбо «Победа». Александр Беглов отметил, что юные спортсмены проявили настоящий командный дух и волю к победе.

- Компания специализируется на производстве ортопедических изделий. Компания была основана в 1992 году, и сегодня в группе компаний работает более 400 человек. «Тривес» имеет 7 независимых производств и собственную розничную сеть, охватывающую различные регионы России, - рассказали в пресс-службе.

«Отечество Приволжье» активно развивает детско-юношеский спорт в регионах Приволжского федерального округа, воспитывает здоровое и патриотичное поколение, а также оказывает помощь в реабилитации травмированных спортсменов.