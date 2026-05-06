В Петербурге провели техобслуживание мемориалов «Вечный огонь»

В Петербурге специалисты компании «ПетербургГаз» провели техническое обслуживание систем газоснабжения на мемориалах «Вечный огонь». Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Это было сделано в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

- Работы провели на Марсовом поле, площади Победы, Пискаревском и Серафимовском кладбищах, Якорной площади в Кронштадте, а также на других воинских мемориалах в Сестрорецке, Зеленогорске, у стелы «Город воинской славы» в Колпино, у братской могилы советских воинов в Красном Селе и в Приморском мемориальном комплексе в Петергофе, - рассказали в комитете.

В ходе проверки специалисты проверили работу горелок, герметичность газопроводов, очистили устройства и отрегулировали подачу газа. Пламя временно переносилось на специальную горелку, чтобы обеспечить бесперебойное горение «Вечного огня» на мемориалах.

Проверка оборудования проводится регулярно в течение года, а в преддверии значимых дат - дополнительно.