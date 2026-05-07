НовостиОбщество7 мая 2026 4:42

Первый в России подземный гео-театр открыли в Ленинградской области

Уникальный проект запустили на территории памятника природы «Саблинский»
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Театрализованные эпизоды сопровождают аудиоспектаклем и играми. Фото: администрация Ленобласти

Первый в России подземный гео-театр открыли в Ленинградской области. Уникальный проект запустили на территории памятника природы «Саблинский», сообщил Онлайн47. Его автором стала общественная организация «Сохранение природы и культурного наследия». Главный зритель - школьники.

- Науку сделали приключением. Команда воссоздала 10 моделей доисторических животных - чарнии, кронодонты, кринодеи - которые теперь спрятаны в саблинских лабиринтах, на местах своего обитания, - привело издание слова губернатора региона Александра Дрозденко.

Экскурсионная программа состоит из театрализованных эпизодов в художественно освещенных пещерах. Их сопровождают театром пантомимы и аудиоспектаклем, а также спецэффектами, играми и заданиями. Ожидается, что такой формат поможет пробудить у школьников интерес к науке, богатству и разнообразию родного края.