Личную папку Наполеона и пистолет рейхспрезидента Германии покажут в Петербурге

На выставке представят трофеи, собранные за три столетия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня Победы в Военно-историческом музее артиллерии открывается выставка трофеев. Ее временной охват - три столетия. Среди экспонатов - личная папка для бумаг Наполеона Бонапарта, пистолет последнего рейхспрезидента Карла Деница и трофеи из зоны спецоперации.

- Выставка приурочена к 270-летию создания Достопамятного зала - предшественника Артиллерийского музея. Именно тогда императрица Елизавета Петровна издала указ о сборе «куриозных и достопамятных вещей», - сообщили в пресс-службе музея.

Эпоху наполеоновских войн представляет личный бювар Бонапарта и богато украшенное оружие французской армии. Впервые покажут мундир Османа Нури-паши - знаменитого «Льва Плевны», который прославился обороной города во время русско-турецкой войны.

Особый раздел посвящен Великой Отечественной войне. Там выставлен личный пистолет гросс-адмирала Карла Деница, который правил Германией еще две недели после Победы. Рядом - фигура советского солдата, попирающего трофейный флаг вермахта.

Завершает экспозицию раздел о спецоперации. В витринах - оружие и снаряжение производства США, Германии, Польши и других стран, которое применялось вооруженными силами Украины. Также представлены трофеи из Афганистана, с Северного Кавказа и из Сирии.