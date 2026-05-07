НовостиОбщество7 мая 2026 7:46

Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Петербурга

Подобные услуги запрещены, так как не соответствуют требованиям безопасности
Регина МАРИНЕЦ
Иск передан в суд.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сайты, на которых предлагают экскурсии по крышам Петербурга, могут заблокировать по требованию прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Прокуратура Центрального района провела проверку в интернете и нашла сайты, где предлагают незаконные прогулки по крышам жилых домов. На ресурсах размещены фотографии и подробные сведения об организации таких экскурсий, - поясняется в сообщении.

Вход на сайты свободный. Посмотреть информацию может любой желающий, включая детей. При этом за подобные услуги предусмотрена уголовная ответственность по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Прокурор района уже направил в суд иск о признании этой информации запрещенной на территории России. Если суд удовлетворит требования, сайты заблокируют. Ход рассмотрения иска находится на контроле прокуратуры.