Полиция задержала рыбака, убившего друга камнем и лопатой на Финском заливе

Вечером 5 мая в полицию обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что его 63-летний товарищ не вернулся с рыбалки на Финском заливе, куда ездил вместе со своим знакомым. При этом последний приехал, но в сильном алкогольном опьянении и не смог ничего сказать о пропаже. Силовики выехали на побережье в окрестностях села Куземкинское, где обнаружили тело пропавшего. На нем зафиксировали признаки насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- 52-летнего подозреваемого удалось задержать в тот же день в квартире на улице 7-й Армии в Гатчине, - добавили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной расправы стал внезапный конфликт, во время которого рыбак сначала ударил знакомого камнем по голове, а затем несколько раз лопатой. В отношении агрессора, за плечами которого несколько судимостей, возбудили уголовное дело об убийстве.