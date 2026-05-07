Рецидивист обчистил квартиру в Петербурге, забравшись по строительным лесам

Поймали мужчину в садоводстве «Раздолье» во Всеволожском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Вор забрался в квартиру по строительным лесам и украл имущество на 5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района 22 апреля поступило сообщение о краже из квартиры на улице Седова. Объявили в розыск вора-рецидивиста. И нашли его только 6 мая.

Домушник пробрался в квартиру в ночь на 22 апреля. Он воспользовался строительными лесами, которые стояли у дома, отжал стеклопакет и залез внутрь. Оттуда он вынес имущество на 5 тысяч рублей. Воришку искали почти две недели.

- Поймали мужчину 6 мая в садоводстве «Раздолье» во Всеволожском районе, - там он жил. Задержанному 41 год, он уже неоднократно имел проблемы с законом из-за краж, - рассказали в полиции.

Похищенное удалось найти не полностью - только часть. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Полиция продолжает проверять его на причастность к другим преступлениям.