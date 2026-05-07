Железнодорожных начальников в Петербурге задержали за взятки на 6 млн рублей

В Петербурге задержали главного инженера и начальника отдела одной из железнодорожных компаний. Их обвиняют во взятках и посредничестве, сообщили в пресс-службе Следкома России.

По версии следствия, с декабря 2025 по май 2026 года главный инженер брал деньги у директора подрядной фирмы. Он должен был передавать их своему начальнику, а тот - обеспечивать беспрепятственную работу подрядчика по договору.

- Всего посредник получил 6 млн рублей. Из них 3 млн рублей он передал начальнику отдела, - уточнили следователи.

Обоих задержали при получении очередной суммы, свою вину они признали. Сейчас решается вопрос, оставят ли их под стражей или отпустят под домашний арест. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела. Уголовное дело возбудили на основе материалов УФСБ.