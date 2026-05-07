МЧС Ленобласти опровергло слухи об аварии в порту Приморск и разливе нефти

Главное управление МЧС по Ленинградской области выступило с опровержением об аварии в Приморске. В соцсетях распространили сообщение об аварии судна «Каракурт» в акватории морского порта, якобы там произошел разлив топлива. В МЧС заявили: это ложь.

- Фейковые публикации появились в нескольких сообществах и начали расходиться по пабликам в социальных сетях. Они создавали иллюзию настоящей чрезвычайной ситуации. При этом вброс подавался как рассылка от лица самого главного управления, - поясняется в сообщении. Ведомству пришлось вмешаться.

В МЧС призвали не верить этим сообщениям и не распространять ложную информацию. Там подчеркнули: любая реальная авария с разливом топлива немедленно отражается на официальных ресурсах ведомства.

Сейчас там ничего нет и аварии не было. Жителей попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.