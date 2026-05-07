Фото: «КошкиСпас»

В Славянке спасатели вытащили ворону, застрявшую между стеной и балконом на пятом этаже. Птица билась, не могла взлететь, рядом на стекле были видны пятна крови. На месте работали сотрудники МЧС и волонтеры отряда «КошкиСпас».

- Ворона то затихала, то снова начинала трепыхаться. Было видно, что оба крыла свободны - зацепилась, скорее всего, лапой, - рассказывают зооспасатели.

Пожарная лестница к дому не могла подъехать через арку, поэтому машина зашла с другой стороны. Водитель аккуратно продвинулся задним ходом между рядами припаркованных машин и занял удобную позицию.

Лестницу выдвинули почти до самой птицы. Спасательница забралась на платформу, повесила на карабин переноску и полезла наверх. Ворона вначале запаниковала и забилась сильнее, но через несколько секунд уже сидела в переноске.

В переноске птица вела себя спокойно - только иногда пыталась укусить воздух через сетку. Дальше хотели отправить ворону в центр помощи диким животным «Сирин», помочь туда добраться помогли местные жители.