Художник Леонид Оскорбин любил использовать в работах хроматические и ахроматические тона.

Линогравюры 1970-х годов пополнили коллекцию Музея истории Шлиссельбурга. Серию графических работ, посвященную крепости «Орешек», в дар передало областное Музейное агентство. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

- Автор - советский художник, воевавший за Ленинград, Леонид Оскорбин. В своих работах он любил повторять один и тот же сюжет, но каждый раз в новых цветах - так Леонид Алексеевич передавал настроение, - говорится в сообщении.

Для яркости и контраста мастер использовал хроматические и ахроматические тона, то есть черный, белый, кирпичный, зеленый и синий. Увидеть его графику можно в музеях «Выборгский замок» и «Приютино», а также в Сосновоборском музее современного искусства. Теперь же линогравюры «Шлиссельбургская крепость Орешек» займут достойное место и в экспозиции Музея истории Шлиссельбурга.