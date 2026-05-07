Движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга с 9 мая

С 9 мая в Петродворцовом и Приморском районах Петербурга введут временные ограничения движения. Об этом водителей предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Их призвали заранее планировать маршрут и обращать внимание на информационные щиты, указывающие альтернативные схемы объезда.

- Так, с 9 по 25 мая в Петродворцовом районе закроют движение в Петергофе по Ботанической улице от Ульяновской улицы до тупика. Там займутся размещением строительного городка, - уточнили в ГАТИ.

Кроме того, что по 22 мая машины смогут с трудом проехать по Ботанической улице от улицы Шахматова до Чичеринской улицы, в том числе по Университетскому проспекту и Гостилицкому шоссе.

В Приморском районе с 9 по 10 мая движение ограничат на перекрестке улицы Летчика Паршина и Парашютной улицы. Решение приняли из-за намеченного ремонта дороги. Остальные ограничения можно изучить на сайте ГАТИ.