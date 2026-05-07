Красный рояль-фонтан заработал в центре Ярославля

Креативный аркт-объект появился в центре Ярославля. Фото: yarnews.net

В самом сердце Ярославля, на пешеходном участке улицы Максимова, появился необычный и креативный арт-объект - фонтан в виде красного рояля. Об этом сообщил yarnews.net. Фонтан уже привлекает внимание горожан и туристов. Струи воды, стекающие с белоснежных клавиш, создают завораживающее зрелище. Рабочие продолжают установку и настройку фонтана.

- Обновление улицы Максимова не ограничилось одним фонтаном. Здесь также появились новые клумбы, украшенные цветами, фонарный джаз-бенд, который добавляет улице особый шарм, современная плитка и новые люки, - рассказало агентство.

Пешеходная улица Максимова тянется от перекрестка с улицей Трефолева до улицы Андропова. Здесь можно прогуляться, насладиться обновленной атмосферой и сделать яркие фотографии на фоне необычных арт-объектов.

Напомним, ранее в Ярославской области спасли котенка по кличке Бусинка, объевшего мороженым.