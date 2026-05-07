На рейсе Петербург - Волгоград проведут акцию «Бессмертный полк»

Пассажиры смогут почтить память родственников-участников Великой Отечественной войны. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Акция «Бессмертный полк» пройдет на борту самолета, который 9 мая вылетит из Петербурга в Волгоград. Пассажиры смогут почтить память родственников-участников Великой Отечественной войны.

Для этого нужно взять с собой фотографию ветерана. Портрет советуют заранее оформить в специальную рамку на официальном сайте движения «Бессмертный полк».

- Во время полета в салоне прозвучат песни военных лет. Каждому пассажиру выдадут Георгиевскую ленту - символ Победы, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Акция призвана напомнить о подвиге предков даже на высоте нескольких тысяч метров.

Ранее «КП-Петербург» писала, что лучи Победы озарят ночное небо Петербурга 9 мая. Инсталляцию включат в полночь, после чего она будет освещать пространство над площадью Победы до четырех утра.