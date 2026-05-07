Стало известно, какие люди чаще страдают от дефицита ферритина. Эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК врач-терапевт Владимир Невзоров рассказал в своем интервью NEWS.ru, что спортсмены, вегетарианцы и веганы часто сталкиваются с низким уровнем ферритина. По его словам, это связано с повышенным расходом железа или особенностями его усвоения из растительной пищи.

- Ферритин - это белок, который накапливает железо в организме. Низкий уровень ферритина может вызывать слабость, снижение концентрации и одышку, даже если уровень гемоглобина в норме. Это состояние называется латентным дефицитом железа, - пояснил врач.

В группу риска по дефициту ферритина входят спортсмены, вегетарианцы и веганы, женщины репродуктивного возраста из-за регулярных менструаций, беременные и кормящие женщины и люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как целиакия, гастрит или воспалительные заболевания кишечника.

При наличии симптомов дефицита ферритина рекомендуется обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения.