Две полосы закроют на КАД у дамбы с 12 мая из-за ремонта

Движение на КАД ограничат на две недели.

С 9:00 12 мая до 19:00 26 мая 2026 года на внешнем кольце Кольцевой автомобильной дороги (КАД) будет ограничено движение транспорта. Это связано с ремонтом деформационного шва. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений. Всего закроют две полосы у дамбы.

- Участок ограничат от километра 117+530 до километра 118+140, включая мост водопропускного сооружения В-1. Правая и левая полосы будут закрыты, проезд будет возможен только по средней полосе. На внутреннем кольце КАД левая полоса также будет закрыта, - рассказали в пресс-службе.

Дирекция комплекса защитных сооружений просит водителей быть внимательными и соблюдать осторожность. Рекомендуется следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также не превышать скорость в зоне проведения работ.

