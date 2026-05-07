Петербуржцам рассказали, чем опасен бокал вина за ужином. Как сообщила биохимик и нутрициолог Анна Дивинская, даже минимальное потребление алкоголя повышает риск развития онкологических заболеваний. По ее словам, на сегодняшний день нет научно обоснованной безопасной дозы спиртного.

- Ранее считалось, что бокал красного вина за ужином полезен для сердца, сосудов и настроения. Однако масштабные исследования показали, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже одно употребление алкоголя в день статистически увеличивает риск онкологических заболеваний, и этот риск возрастает с каждой следующей порцией, - отметила биохимик в своем интервью NEWS.ru.

По словам Дивинской, при попадании этанола в организм печень преобразует его в ацетальдегид, который относится к канцерогенам первой группы. Это вещество повреждает ДНК клеток в печени, кишечнике, полости рта и молочных железах у женщин.

- Несмотря на то, что существует миф о пользе красного вина из-за содержания ресвератрола, реальная польза от этого вещества растворяется задолго до того, как оно могло бы проявиться при употреблении вина. Современная медицина не знает безопасной дозы алкоголя, - пояснила специалист.