Исторический бронепоезд БП-43 прибыл на Балтийский вокзал в преддверии 9 Мая

На Балтийский вокзал прибыла исторически достоверная реплика бронепоезда БП-43. Вместе с ней привезли ретросостав с образцами военной техники. Мероприятие приурочили к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Для посетителей в Музее железных дорог организовали тематические экскурсии и мастер-классы для детей. Также развернули пространство реконструкторов, где можно было увидеть быт и снаряжение советских воинов, - сообщили в пресс-службе ОЖД.

Поезд встречали вице-губернатор Кирилл Поляков, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и депутаты ЗакСа. Открыло программу театрализованное представление в Музее железных дорог России.

Бронепоезд БП-43 - самый совершенный и массовый советский бронепоезд времен войны. Его отличительная черта - облегченные бронеплощадки на 20-тонных платформах, которые позволяли поднимать их при сходе с рельсов. Вооружение включало пушки от танков Т-34-76 и зенитные установки для борьбы с авиацией. Этот бронепоезд - часть живой истории, которую теперь могут увидеть петербуржцы и гости города.