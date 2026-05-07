Мужчину оштрафовали за драку с полицейским после случайного ДТП в Ярославле

В Ярославле суд вынес решение по делу о нападении на полицейского. Инцидент произошел в ночь на 19 октября 2025 года. Сотрудник полиции, дежуривший в Кировском и Ленинском районах, прибыл на место ДТП. Инспекторы уже установили участников аварии и определили виновника. По внешним признакам водитель оказался пьян. Об этом сообщил yarnews.net.

- Во время оформления документов водитель самовольно покинул служебное авто и начал сопротивляться. Он нанес инспектору удар в область головы, в результате чего полицейский получил ссадину на лице и скол эмали зуба, - рассказало агентство.

Водитель объяснил свои действия стрессом и опьянением. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие у водителя малолетнего ребёнка, его состояние здоровья и добровольное возмещение морального вреда.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей, учитывая, что водитель уже провел сутки под стражей. Приговор вступил в законную силу.